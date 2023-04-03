Almir Lira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Almir Lira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Almir Lira kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Almir Lira ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.