Almir Lira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Almir Lira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Almir Lira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Almir Lira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Almir Lira 28 Aralık 2002 tarihinde Torreón şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Almir Ailton Lira Montejano şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Almir Lira Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CF Pachuca Premier futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca Premier takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Almir Lira'nin CF Pachuca Premier ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Almir Lira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Almir Lira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında CF Pachuca U20
1 Temmuz 2022 yılında Pachuca II
Almir Lira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Almir Lira şuan CF Pachuca Premier takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.
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