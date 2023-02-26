Almog Buzaglo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Almog Buzaglo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Almog Buzaglo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Almog Buzaglo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Almog Buzaglo 8 Aralık 1992 tarihinde Karmi’el şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da אלמוג בוזגלו şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Almog Buzaglo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Almog Buzaglo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekzia Ness Ziona futbol takımında oynamaktadır. Sekzia Ness Ziona takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Almog Buzaglo'nin Sekzia Ness Ziona ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Almog Buzaglo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Almog Buzaglo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Almog Buzaglo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Almog Buzaglo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Maccabi Amishav

31 Aralık 2012 yılında Kabilio Jaffa

30 Haziran 2013 yılında Maccabi Amishav

22 Temmuz 2013 yılında H. Ramat Gan

1 Ağustos 2015 yılında Bnei Yehuda

8 Ağustos 2018 yılında Hapoel Haifa

19 Ocak 2021 yılında Bnei Yehuda

1 Temmuz 2022 yılında Ness Ziona

Almog Buzaglo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Almog Buzaglo şuan Sekzia Ness Ziona takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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