Almus ne demek, TDK'ya göre Almus kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Almus ne demek? Almus TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Almus kelimesi. Peki Almus ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Almus nedir, Almus kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ALMUS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Almus kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Almus kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tokat iline bağlı ilçelerden biri

