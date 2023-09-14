Alo acil 112 tavuğum yaralandı

BURSA – Bursa'da 112 Sağlık çalışanları, sıra dışı bir olaya müdahale etmenin tecrübesini yaşadı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Alo acil 112 tavuğum yaralandı

BURSA (İHA) – Bursa'da 112 Sağlık çalışanları, sıra dışı bir olaya müdahale etmenin tecrübesini yaşadı. Çitlerden atlarken ayağı kanayan tavuk, sahibi tarafından sağlık çalışanlarına getirilerek tedavi ettirildi.

İzleyenleri kahkahalara boğan görüntüler, merkez Osmangazi ilçesi Ulus 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunda kayda alındı. Nöbet tutan sağlık çalışanları, merkezden verilen adreslere giderek vatandaşlara sağlık konusunda yardımcı olurken, bu sefer anonsla değil kapıları çalınarak yardım istendi. Dışarı çıkan sağlık çalışanları, karşı kapı komşuları Uğurcan Felamur'un elinde yaralı tavuğu görünce gözlerine inanamadı. Çitlerden atlarken ayağını tellere taktırarak yaralanan tavuk, sahibinin elinden alınarak ambulansta müdahale edildi.

Ayağına tentürdiyot sürülen tavuk, sargı bezi ile sarıldıktan sonra sahibine teslim edildi. Sağlık çalışanlarının mesleklerine olan bağlılıklarını ve insan ya da hayvan fark etmeksizin her canlının sağlığı için ellerinden gelenin en iyisini yapmaları büyük takdir topladı.

Tavuklarının çitlerden atlarken yaralandığını belirten Mustafa İbrahim Felamur, "Tavuğumuzun yaralandığını görünce, karşımızdaki 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonuna götürdük. Sağ olsunlar onlarda pansuman yaptı. Şimdi durumu iyi" diye konuştu.

Sağlığına kavuşan tavuk ise, sokakta sağa sola koşturarak yaşadığı özgürlüğün tadını çıkardı.

Alo acil 112 tavuğum yaralandı

Alo acil 112 tavuğum yaralandı

Alo acil 112 tavuğum yaralandı

Alo acil 112 tavuğum yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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