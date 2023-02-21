Alois Hycka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alois Hycka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alois Hycka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alois Hycka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alois Hycka 22 Temmuz 1990 tarihinde Cheb şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Alois Hyčka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alois Hycka Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jan Levy yapmaktadır. Alois Hycka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Teplice futbol takımında oynamaktadır. FK Teplice takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Alois Hycka'nin FK Teplice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alois Hycka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alois Hycka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alois Hycka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alois Hycka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Usti nad Labem

1 Temmuz 2012 yılında Zbrojovka Brno

1 Temmuz 2015 yılında Usti nad Labem

31 Aralık 2015 yılında Zbrojovka Brno

1 Ocak 2017 yılında Teplice

Alois Hycka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alois Hycka şuan FK Teplice takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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