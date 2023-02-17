Alois Penin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alois Penin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alois Penin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alois Penin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alois Penin 14 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alois Penin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Alois Penin, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympic Club Charleroi Farciennes futbol takımında oynamaktadır. Olympic Club Charleroi Farciennes takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alois Penin'nin Olympic Club Charleroi Farciennes ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alois Penin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alois Penin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alois Penin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alois Penin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Valenciennes B

8 Temmuz 2022 yılında Valenciennes FC

19 Ocak 2023 yılında Olym. Charleroi

30 Haziran 2023 yılında Valenciennes FC

Alois Penin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alois Penin şuan Olympic Club Charleroi Farciennes takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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