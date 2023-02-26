Alon Turgeman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alon Turgeman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alon Turgeman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alon Turgeman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alon Turgeman 9 Haziran 1991 tarihinde Hadera şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da אלון תורג'מן‎ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alon Turgeman Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Alon Turgeman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Haifa futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Haifa takımına 19 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Alon Turgeman'nin Hapoel Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alon Turgeman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alon Turgeman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alon Turgeman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alon Turgeman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Maccabi Haifa

7 Ocak 2016 yılında Hapoel Tel Aviv

30 Haziran 2016 yılında Maccabi Haifa

1 Temmuz 2016 yılında Bnei Yehuda

30 Haziran 2017 yılında Maccabi Haifa

18 Temmuz 2017 yılında Hapoel Haifa

30 Haziran 2018 yılında Maccabi Haifa

1 Temmuz 2018 yılında Austria Wien

4 Şubat 2020 yılında Wisla Krakow

31 Temmuz 2020 yılında Austria Wien

19 Ocak 2021 yılında Hapoel Haifa

Alon Turgeman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alon Turgeman şuan Hapoel Haifa takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alon Turgeman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Beitar Nes Tubruk

İsrail takımında 17 numaralı formasıyla 24 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U21 takımında 15 numaralı formasıyla 29 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

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