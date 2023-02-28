Alonso Barria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alonso Barria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alonso Barria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alonso Barria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alonso Barria 12 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alonso Barria Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Magallanes CF futbol takımında oynamaktadır. Magallanes CF takımına - tarihinde katılmıştır. Alonso Barria'nin Magallanes CF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alonso Barria Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alonso Barria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alonso Barria şuan Magallanes CF takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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