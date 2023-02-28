Alonso Barria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alonso Barria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Alonso Barria kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alonso Barria ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.