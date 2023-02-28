Alonso Montecinos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alonso Montecinos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alonso Montecinos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alonso Montecinos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alonso Montecinos 13 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Alonso Ignacio Montecinos Guajardo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alonso Montecinos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión Española futbol takımında oynamaktadır. Unión Española takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alonso Montecinos'nin Unión Española ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alonso Montecinos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alonso Montecinos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alonso Montecinos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alonso Montecinos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Şubat 2020 yılında Prov. Ranco

18 Mart 2021 yılında Lota Schwager

1 Şubat 2022 yılında D. Concepción

1 Ocak 2023 yılında Unión Española

Alonso Montecinos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alonso Montecinos şuan Unión Española takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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