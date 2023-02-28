Alonso Tamariz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alonso Tamariz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alonso Tamariz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alonso Tamariz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alonso Tamariz 13 Ocak 1998 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Alonso Tamariz Ramírez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alonso Tamariz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Domenica Sports Argentina yapmaktadır. Alonso Tamariz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Academia Deportiva Cantolao futbol takımında oynamaktadır. Academia Deportiva Cantolao takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alonso Tamariz'nin Academia Deportiva Cantolao ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alonso Tamariz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alonsotamariz/

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http://www.facebook.com/alonsotamarizr

Alonso Tamariz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alonso Tamariz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Alonso Tamariz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alonso Tamariz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Şubat 2019 yılında Juan Aurich

31 Aralık 2020 yılında Alianza Lima II

1 Mart 2021 yılında Dep. Coopsol

1 Ocak 2022 yılında AD Cantolao

Alonso Tamariz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alonso Tamariz şuan Academia Deportiva Cantolao takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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