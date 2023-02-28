Alonso Walters kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alonso Walters Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alonso Walters adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alonso Walters Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alonso Walters 6 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alonso Walters Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Magallanes CF futbol takımında oynamaktadır. Magallanes CF takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alonso Walters'nin Magallanes CF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alonso Walters Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alonso Walters isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alonso Walters Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alonso Walters futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Magallanes CF

Alonso Walters Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alonso Walters şuan Magallanes CF takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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