Alonso Yovera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alonso Yovera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alonso Yovera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alonso Yovera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alonso Yovera 11 Şubat 2001 tarihinde Piura şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Freddy Alonso Yovera Pérez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alonso Yovera Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RJ Sport Group yapmaktadır. Alonso Yovera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cusco FC futbol takımında oynamaktadır. Cusco FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alonso Yovera'nin Cusco FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alonso Yovera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alonsoyov/

http://www.facebook.com/Alonsoyov7

Alonso Yovera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alonso Yovera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alonso Yovera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alonso Yovera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Dep. Municipal

1 Ocak 2023 yılında Cusco FC

Alonso Yovera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alonso Yovera şuan Cusco FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Alonso Yovera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru U23 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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