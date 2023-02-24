Alonzo Peart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alonzo Peart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alonzo Peart adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alonzo Peart Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alonzo Peart 5 Mart 2002 tarihinde New Jersey şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Alonzo Oneil Peart şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alonzo Peart Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alonzo Peart, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeljeznicar Banja Luka futbol takımında oynamaktadır. FK Zeljeznicar Banja Luka takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Alonzo Peart'nin FK Zeljeznicar Banja Luka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alonzo Peart Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alonzo Peart isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alonzo Peart Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alonzo Peart futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında NYRB Academy

1 Ocak 2019 yılında St. Andrews U19

1 Temmuz 2019 yılında Cedar Stars

1 Ocak 2021 yılında Indjija U19

22 Şubat 2021 yılında NK Neretvanac

7 Mart 2022 yılında FC Shevardeni

23 Haziran 2022 yılında FK Iskra

29 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

15 Eylül 2022 yılında Zeljeznicar BL

Alonzo Peart Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alonzo Peart şuan FK Zeljeznicar Banja Luka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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