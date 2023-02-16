Alp Demir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alp Demir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alp Demir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alp Demir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alp Demir 5 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alp Demir Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alp Demir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niğde Anadolu FK futbol takımında oynamaktadır. Niğde Anadolu FK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alp Demir'nin Niğde Anadolu FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alp Demir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alp Demir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Alp Demir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alp Demir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında W. Innsbruck J.

1 Temmuz 2016 yılında ara verdi

1 Ocak 2017 yılında Wattens II

1 Temmuz 2019 yılında Imst

1 Şubat 2021 yılında Düzcespor

27 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Imst

12 Ocak 2023 yılında Niğde Anadolu

Alp Demir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alp Demir şuan Niğde Anadolu FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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