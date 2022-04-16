Üniversite öğrencisi Alp Emeç'in tutuklanmasının ardından kim olduğu ve neden tutuklandığı merakla araştırılmaya başlandı. Biz de bu kapsamda Alp Emeç kimdir, nereli, kaç yaşında? Alp Emeç neden tutuklandı? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ALP EMEÇ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? ALP EMEÇ NEDEN TUTUKLANDI?

20 yaşındaki İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih bölümü öğrencisi ve İYİ Gençlik Üyesi Alp Emeç, Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına sebep olan atasözünü sosyal medyada yazıp daha sonra silmesine rağmen tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.