Alp Huy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alp Huy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alp Huy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alp Huy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alp Huy 29 Nisan 1995 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alp Huy Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alp Huy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alanya Kestelspor futbol takımında oynamaktadır. Alanya Kestelspor takımına 20 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Alp Huy'nin Alanya Kestelspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alp Huy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alp Huy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alp Huy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alp Huy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Eylül 2014 yılında K. Bulvarspor

10 Ağu 2018 yılında Bandırmaspor

26 Ağu 2019 yılında 1877 Alemdağ

1 Eylül 2020 yılında Ofspor

25 Ocak 2021 yılında HEASK

20 Ağu 2021 yılında Alanya Kestel

Alp Huy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alp Huy şuan Alanya Kestelspor takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Kücükyali Yelken

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.