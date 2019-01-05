Alp, işe giderken kayalıklardan düşerek öldü

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde bulunan bir restoranda çalışan Alp Aslan Veizoğlu (30), iş yerine patika yoldan gitmek isteyince kayalıklardan düşerek, yaşamını yitirdi.

Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi'nde yer alan bir restoranda çalışan Alp Aslan Veizoğlu, geçtiğimiz Perşembe akşamı, patika yolu kullanarak iş yerine gitmek istedi. Ancak Veizoğlu, kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdi. Aslan'ın işe gelmemesi üzerine endişeye kapılan mesai arkadaşları, cep telefonuyla da ulaşamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Patika yola gelen ekipler, havanın kararması ve yağışlı olması nedeniyle detaylı araştırma gerçekleştiremedi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Veizoğlu'nun arkadaşları bölgeyi kontrole çıktı. Arkadaşları, Alp Aslan Veizoğlu'nun cansız bedenini kayalıklarda buldu.

Jandarma, AKUT Fethiye ve AFAD ekipleri, Veizoğlu'nun cesedine sarkıtılan ipler yardımıyla 2.5 saatte ulaşabildi. Kayalıklardan 50 metre aşağı taşınarak, deniz kıyısına indirilen ardından botla, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu Plajına getirilen Veizoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlatırken Veizoğlu'nun ayağında terlik olması nedeniyle kayıp, düştüğü tahmin ediliyor.

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DHA