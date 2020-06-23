Alp Kırşan'dan eşine romantik mesaj!

Zeynep Kırşan ile evlenen ve mutlu hayatlarını devam ettiren Alp Kırşan eşi ile aşk pozu verdi. Sosyal medyada büyük beğeni alan fotoğraf "Özel bir gün değil bizim için bugün. Birbirimize sevdiğimizi söylemek için zaman fark etmez ki" notunu da paylaştı.

"BİZİM İÇİN ÖZEL BİR GÜN DEĞİL"

Ünlü sunucunun bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Altına romantik bir not düşerek "Özel bir gün değil bizim için bugün. Birbirimize sevdiğimizi söylemek için zaman fark etmez ki" ifadelerini kullandı.