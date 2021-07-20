Türkiye'de dizi ve filmlerde başrol oyuncularının yaşadığı ilişkiler genel olarak çok konuşulur, özellikle oyuncuların fan sayfaları ikilileri çoğu zaman birbirine yakıştırır veya ciddi şekilde eleştirir. Bu kez yeni çıkan bir diziden aşk haberi geldi. Star TV ekranlarında yayınlanan Ada Masalı dizisinin başrol oyuncuları Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un birlikte olduğu haberleri yayıldı. Bunun üzerine Alp Navruz - Ayça Ayşin Turan sevgili mi? Aşk mı yaşıyorlar? soruları internet arama motorlarında araştırılıyor.

ALP NAVRUZ - AYÇA AYŞİN TURAN SEVGİLİ Mİ? AŞK MI YAŞIYORLAR?

İzmir'de çekilen dizinin setinden gelen haberlere göre Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın ilk başlarda çok iyi anlaşamadıkları ifade edilmişti. Ancak son gelen bilgilere göre çiftin yakınlaştığı ve sevgili olduğu iddia edildi.

İkilinin aşklarını gözlerden uzak şekilde yaşamayı tercih ettiği öne sürülürken sette de çok uyumlu oldukları gelen haberler arasında yer alıyor.