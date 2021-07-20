Son dakika | Dışişleri Bakanlığından Suriye Demokratik Konseyi ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepkiAlp Navruz - Ayça Ayşin Turan sevgili mi? Aşk mı yaşıyorlar?Selçuk Bayraktar'dan Muharip İnsansız Uçak Sistemi müjdesi! Projeden ilk görseller geldiCumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'te Toplu Açılış ve Temel Atma töreninde konuştu Kuzey Kıbrıs artık ayağa kalkıyorSon dakika | Koronavirüs salgını geri adım attırdı! Fenerbahçe'nin Slovenya kampı iptal edildiSon dakika | Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita'ya bıçaklı saldırı girişimiKurban Bayramı vapur seferleri ücretsiz mi 2021? İstanbul vapurlar bedava mı 2021?CHP'li Lütfü Savaş canlı yayında itiraf etti! Cumhurbaşkanı adayı açıklaması: Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı yapacaklar15 Temmuz'un kilit ismiydi! Firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün yeni görüntüleri 5 yıl sonra ortaya çıktıBİM Kurban Bayramında açık mı 2021 ? BİM bayramda çalışıyor mu, kaça kadar açık?
İstanbul32 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Alp Navruz - Ayça Ayşin Turan sevgili mi? Aşk mı yaşıyorlar?

Alp Navruz - Ayça Ayşin Turan sevgili mi? Aşk mı yaşıyorlar?

Star TV ekranlarında yayınlanan Ada Masalı dizisinin başrol oyuncuları Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın sevgili olduğu konuşuluyor. Bunun üzerine Alp Navruz - Ayça Ayşin Turan sevgili mi? Aşk mı yaşıyorlar? sorularının yanıtları merak konusu oldu.

Alp Navruz - Ayça Ayşin Turan sevgili mi? Aşk mı yaşıyorlar?

Türkiye'de dizi ve filmlerde başrol oyuncularının yaşadığı ilişkiler genel olarak çok konuşulur, özellikle oyuncuların fan sayfaları ikilileri çoğu zaman birbirine yakıştırır veya ciddi şekilde eleştirir. Bu kez yeni çıkan bir diziden aşk haberi geldi. Star TV ekranlarında yayınlanan Ada Masalı dizisinin başrol oyuncuları Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un birlikte olduğu haberleri yayıldı. Bunun üzerine Alp Navruz - Ayça Ayşin Turan sevgili mi? Aşk mı yaşıyorlar?  soruları internet arama motorlarında araştırılıyor. 

Alp Navruz - Ayça Ayşin Turan sevgili mi? Aşk mı yaşıyorlar?

ALP NAVRUZ - AYÇA AYŞİN TURAN SEVGİLİ Mİ? AŞK MI YAŞIYORLAR?

İzmir'de çekilen dizinin setinden gelen haberlere göre Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın ilk başlarda çok iyi anlaşamadıkları ifade edilmişti. Ancak son gelen bilgilere göre çiftin yakınlaştığı ve sevgili olduğu iddia edildi.

Alp Navruz - Ayça Ayşin Turan sevgili mi? Aşk mı yaşıyorlar?

İkilinin aşklarını gözlerden uzak şekilde yaşamayı tercih ettiği öne sürülürken  sette de çok uyumlu oldukları gelen haberler arasında yer alıyor.

Alp Navruz - Ayça Ayşin Turan sevgili mi? Aşk mı yaşıyorlar? Alp Navruz - Ayça Ayşin Turan sevgili mi? Aşk mı yaşıyorlar?

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
2
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT