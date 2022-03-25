Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan ilk kez görüntülendi! Çiçeği burnunda çiftin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı

Ada Masalı dizisinde başrolleri paylaşan Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan arkadaşlıklarını aşka dönüştürmüştü. Dizinin final yapmasının ardından adlarından sıkça söz ettiren çift yeni bir aşka yelken açtı. Çift gözlerden uzak ilişki yaşarken ilk kez birlikte görüntülendiler.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan çifti, gündem olmaya devam ediyor. Birlikte geçirdikleri vakitleri sosyal medya hesaplarından paylaşan çiftin fotoğrafları takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak birlikte görüntülenerek objektiflere takılan çiftin keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Alp Navruz - Ayça Ayşin Turan sevgili mi? Aşk mı yaşıyorlar?

Dizi aşkı daha gerçek mi oldu? Ada Masalı'nın yıldızları Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un birlikte olduğu iddia edildi!

Alp Navruz ve Ebru Şam el ele yürürken görüntülendi