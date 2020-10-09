Alp Navruz ve Ebru Şam el el yürürken görüntülendi

FOX TV'de yayınlanan Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Alp Navruz ve Türkiye güzeli sevgisi Ebru Şam Nişantaşı'nda el el yürüyüş yaparken görüntülendi. Çekimleri devam eden dizisi hakkında konuşan oyuncu Alp Navruz, “İstanbul’a birkaç günlüğüne geldim” dedi.

Ebru Şam ise ilişkisine ilişkin sorulara, “Her şey yolunda. Setlerden dolayı görüşmemiz biraz zor oluyor. Arada ben yanına gidiyorum, bazen de Alp geliyor, idare ediyoruz. Mutluyuz” dedi. (Hürriyet)

EBRU ŞAM KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Ebru Şam, 18 Ağustos 1990 tarihinde Almanya'nın Solingen şehrinde bir Türk ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Annesi Akasya Döndü Çelen ofis yöneticisidir Babası Özcan Şam ise sigortacıdır. Esra Şam isminde bir de kız kardeşi vardır. Çocukluğu Almanya'da geçti. 16 yaşına geldiğinde babası Şam'ı mankenlik ajansına kaydettirmiştir. 2009 yılında bir arkadaşının ısrarı ile Miss Turkey güzellik yarışmasına müracaat etmiş ve elemeleri geçince Almanya'dan İstanbul'a gelmiştir.

Yarışmada birinci olmuş ve Miss Turkey'i güzel seçilmiştir. Ebru Şam 30 yaşındadır.

ALP NAVRUZ KİMDİR?

1990 İstanbul doğumludur. 30 yaşındadır. Küçük yaşlarda yazı yazma merakı başladı. Şiir ve öyküler yazmaktadır. Türkçe Eğitimi alanında Yüksek lisans eğitimi almaktadır. Bir klasik bir spor markanın reklam yüzü oldu. Birçok oyuncu koçu ile çalıştı, oyunculuk ve kamera önü teknik eğitimleri aldı ve almaya devam etmektedir. Birçok sosyal yardımlaşma kurumlarından en iyi çıkış yapan ve yılın oyuncusu ödülünü aldı.

Alp Navruz'un rol aldığı diziler

Elimi Bırakma / Cenk Çelen

Fazilet Hanım ve Kızları / Sinan Egemen

Arkadaşlar İyidir / Berke