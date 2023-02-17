Alparslan Baran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alparslan Baran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alparslan Baran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alparslan Baran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alparslan Baran 25 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alparslan Baran Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Alparslan Baran, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Liefering futbol takımında oynamaktadır. FC Liefering takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alparslan Baran'nin FC Liefering ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alparslan Baran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alparslan Baran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alparslan Baran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alparslan Baran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2017 yılında SK Steyr Jgd

1 Temmuz 2018 yılında Liefering Alt.

1 Temmuz 2019 yılında AKA Salzb. U15

1 Ocak 2020 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2021 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2022 yılında FC Liefering

Alparslan Baran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alparslan Baran şuan FC Liefering takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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