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Alparslan: Büyük Selçuklu 1. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu ilk bölüm izle

TRT 1 ekranlarının merakla beklenen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu ilk bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrollerini paylaşacağı diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Alparslan: Büyük Selçuklu 1. bölüm full, tek parça izle | Aparslan: Büyük Selçuklu ilk bölüm izle linklerine yer verdik...

Alparslan: Büyük Selçuklu 1. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu ilk bölüm izle

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı olan Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan dizi her hafta pazartesi akşamları ekrana geliyor. Dizide Alparslan karakterine Barış Arduç hayat veriyor. Fahriye Evcen'in hayat verdiği Akça Hatun, 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşamış biri. Alparslan'ın babası Çağrı Bey'i Erdinç Gülener, amcası Tuğrul Bey'i ise Barış Bağcı canlandırıyor. Dizinin ilk bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Alparslan: Büyük Selçuklu 1. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu ilk bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

Alparslan: Büyük Selçuklu 1. bölüm full, tek parça izle | Aparslan: Büyük Selçuklu ilk bölüm izle

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU İLK BÖLÜM CANLI İZLE

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu’ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan’ı (Barış Arduç) hiç ummadığı bir yere götürür.
Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça’nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan (Barış Arduç) ve Akça (Fahriye Evcen) arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur.

Alparslan: Büyük Selçuklu 1. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu ilk bölüm izle

Ancak Alparslan, Akça’nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir. Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen’i Ani’ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos’un oğlu Yannis’in yaptığı hata, Sultan Tuğrul’un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler’de Bizans’la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan’a Anadolu’nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

 ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ALPARSLAN BÜYÜK: SELÇUKLU İLK BÖLÜM İZLE

Alparslan: Büyük Selçuklu 1. bölüm full, tek parça izle | Aparslan: Büyük Selçuklu ilk bölüm izleAlparslan: Büyük Selçuklu 1. bölüm full, tek parça izle | Aparslan: Büyük Selçuklu ilk bölüm izle

{TITLE_STRIP}Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi konusu nedir? Alparslan: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosunda kimler var?

 

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