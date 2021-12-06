Alparslan: Büyük Selçuklu 5. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm izle
TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle ekrana geliyor. Alparslan’ın, atabeyi Hasan’ı küffarın elinden kurtarması Selçuklu tarafında sevinçle karşılanırken; Yannis’in Alparslan sayesinde uğradığı akıbet, Vaspurakan’daki iç gerilimin etkisini daha da yükseltecek. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler Alparslan: Büyük Selçuklu 5. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm izle linklerine haberimizden ulaşabilir...
Alparslan, obaya döndüğünde, Kekavmenos’un beklenmedik bir hamle yaptığını ve bu yüzden toy toplandığını öğrenir. Dizinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Alparslan: Büyük Selçuklu 5. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu son bölüm izle linklerine yer verdik...
ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLE
Alparslan’ın, atabeyi Hasan’ı küffarın elinden kurtarması Selçuklu tarafında sevinçle karşılanırken; Yannis’in Alparslan sayesinde uğradığı akıbet, Vaspurakan’daki iç gerilimin etkisini daha da yükseltir. Alparslan, ablası Şehver ve yeğeni Mesud’un Büst’te uğradığı darbe girişimini öğrenince, olayı etraflıca araştırmak üzere Büst’e gider.
Obaya döndüğünde, Kekavmenos’un beklenmedik bir hamle yaptığını ve bu yüzden toy toplandığını öğrenir. Alparslan’la Akça arasında yaşanacaklar ise, aralarındaki bağı farklı bir noktaya taşır. Tüm bunlar yaşanırken, Kekavmenos Akça’yı köşeye sıkıştıracak bir emir verir. Alparslan ve Kekavmenos arasında had safhaya çıkan gerilim, nasıl bir noktaya varacak?
ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE
ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLE