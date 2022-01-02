2022 İzmir Ekonomi Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2035106943 Ocak okullar tatil mi? | Yarın okul var mı? | Hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? 3 Ocak 2022 PazartesiVan yarın okullar tatil mi? | Van Valiliği son dakika açıklaması 3 Ocak 2022 PazartesiSon dakika | Tatil haberleri art arda geldi! İşte 3 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verilen iller...2 Ocak 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları | 02.01.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı2022 İzmir Ekonomi Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203510049Max Julien kimdir? Nereli? Kaç yaşındaydı? | Max Julien neden öldü?Bir döneme damga vurmuştu! Yılın ilk acı haberi: Efsane oyuncu Max Julien yaşamını yitirdiKalp Yarası bu hafta var mı, yok mu? Kalp Yarası bugün neden yok 3 Ocak 2022 Pazartesi? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor?Yasak Elma bu hafta var mı, yok mu? Yasak Elma bugün neden yok 3 Ocak 2022 Pazartesi? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor?
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Alparslan: Büyük Selçuklu bu hafta var mı, yok mu? Alparslan: Büyük Selçuklu bugün neden yok 3 Ocak 2022 Pazartesi? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor?

Alparslan: Büyük Selçuklu bu hafta var mı, yok mu? Alparslan: Büyük Selçuklu bugün neden yok 3 Ocak 2022 Pazartesi? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor?

TRT 1 ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümünün yayın akışında yer almaması sonucunda izleyici merakla nedenini araştırıyor. Peki Alparslan: Büyük Selçuklu bu hafta var mı, yok mu? Alparslan: Büyük Selçuklu bugün neden yok 3 Ocak 2022 Pazartesi? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor?

Alparslan: Büyük Selçuklu bu hafta var mı, yok mu? Alparslan: Büyük Selçuklu bugün neden yok 3 Ocak 2022 Pazartesi? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor?

Fahriye Evcen ve Barış Arduç'un başrollerinde olduğu TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü yayın akışında yer almıyor. Bunun üzerine seyirci merakla 'Alparslan: Büyük Selçuklu bugün neden yok 3 Ocak 2022 Pazartesi?' sorusunu aratıyor. Biz de haberimizde Alparslan: Büyük Selçuklu bu hafta var mı, yok mu? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor? sorularına yanıt verdik...

Alparslan: Büyük Selçuklu bu hafta var mı, yok mu? Alparslan: Büyük Selçuklu bugün neden yok 3 Ocak 2022 Pazartesi? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU BU HAFTA VAR MI, YOK MY? ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU BUGÜN NEDEN YOK 3 OCAK 2022 PAZARTESİ?

Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan tarih ve kurgu türündeki dizi olan Alparslan Selçuklu dizisi yılbaşı sebebiyle setlere bir hafta ara vermiştir. Bundan dolayı Alparslan Selçuklu dizisinin yeni bölümü, 3 Ocak tarihinde izleyici karşısına geçmeyecek.

HANGİ GÜN OYNUYOR? NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Sete bir hafta ara vereceği öğrenilen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin bir sonraki hafta olan 10 Ocak Pazartesi günü izleyici karşısına çıkması planlanıyor.

Alparslan: Büyük Selçuklu bu hafta var mı, yok mu? Alparslan: Büyük Selçuklu bugün neden yok 3 Ocak 2022 Pazartesi? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 8. BÖLÜMDE NE OLDU?

Alparslan’ın karargâha yaptığı beklenmedik saldırı, Bizans tarafında büyük şaşkınlığa yol açar. Karargâha sahip olma isteği ise, iki taraf arasında büyük bir mücadeleye sahne olur. Alparslan’ın, beraberindeki yiğitlerle birlikte Vaspurakan karargâhına doğru ilerleyişi, zaferle taçlanabilecek mi?

Alparslan: Büyük Selçuklu bu hafta var mı, yok mu? Alparslan: Büyük Selçuklu bugün neden yok 3 Ocak 2022 Pazartesi? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor?

Akça’nın, konuşmaması için öldürmek zorunda olduğu askerle mücadelesinin neticesi nasıl bir sonuca ulaşacak? Tuğrul ve Çağrı’nın ele geçirdiği Şeddad, anlattıklarıyla Selçuklu’da uzun yıllardır unutulan bir tehlikeyi gün yüzüne çıkarır. Alparslan ve Kekavmenos arasında yaşanacak büyük hesaplaşma ise, beklenmedik neticelere gebe olacaktır…

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT