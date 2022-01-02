Alparslan: Büyük Selçuklu bu hafta var mı, yok mu? Alparslan: Büyük Selçuklu bugün neden yok 3 Ocak 2022 Pazartesi? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor?

Fahriye Evcen ve Barış Arduç'un başrollerinde olduğu TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü yayın akışında yer almıyor. Bunun üzerine seyirci merakla 'Alparslan: Büyük Selçuklu bugün neden yok 3 Ocak 2022 Pazartesi?' sorusunu aratıyor. Biz de haberimizde Alparslan: Büyük Selçuklu bu hafta var mı, yok mu? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor? sorularına yanıt verdik...

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU BU HAFTA VAR MI, YOK MY? ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU BUGÜN NEDEN YOK 3 OCAK 2022 PAZARTESİ?

Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan tarih ve kurgu türündeki dizi olan Alparslan Selçuklu dizisi yılbaşı sebebiyle setlere bir hafta ara vermiştir. Bundan dolayı Alparslan Selçuklu dizisinin yeni bölümü, 3 Ocak tarihinde izleyici karşısına geçmeyecek.

HANGİ GÜN OYNUYOR? NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Sete bir hafta ara vereceği öğrenilen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin bir sonraki hafta olan 10 Ocak Pazartesi günü izleyici karşısına çıkması planlanıyor.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 8. BÖLÜMDE NE OLDU?

Alparslan’ın karargâha yaptığı beklenmedik saldırı, Bizans tarafında büyük şaşkınlığa yol açar. Karargâha sahip olma isteği ise, iki taraf arasında büyük bir mücadeleye sahne olur. Alparslan’ın, beraberindeki yiğitlerle birlikte Vaspurakan karargâhına doğru ilerleyişi, zaferle taçlanabilecek mi?

Akça’nın, konuşmaması için öldürmek zorunda olduğu askerle mücadelesinin neticesi nasıl bir sonuca ulaşacak? Tuğrul ve Çağrı’nın ele geçirdiği Şeddad, anlattıklarıyla Selçuklu’da uzun yıllardır unutulan bir tehlikeyi gün yüzüne çıkarır. Alparslan ve Kekavmenos arasında yaşanacak büyük hesaplaşma ise, beklenmedik neticelere gebe olacaktır…