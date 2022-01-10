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Alparslan: Büyük Selçuklu bugün var mı, yok mu 10 Ocak 2022 Pazartesi? Alparslan neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan'ın bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği izleyenler tarafından merak ediliyor. Peki Alparslan: Büyük Selçuklu bugün var mı, yok mu 10 Ocak 2022 Pazartesi? Alparslan neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Alparslan: Büyük Selçuklu bugün var mı, yok mu 10 Ocak 2022 Pazartesi? Alparslan neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizininin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Diziseverler merakla 'Alparslan: Büyük Selçuklu bugün var mı, yok mu 10 Ocak 2022 Pazartesi?' sorusunu aratmaya başladı. Yayın akışında dizinin yer almaması izleyiciyi tedirgin etti. Peki Alparslan neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte bütün bu soruların yanıtı haberimizde...

Alparslan: Büyük Selçuklu bugün var mı, yok mu 10 Ocak 2022 Pazartesi? Alparslan neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU BUGÜN VAR MI, YOK MU 10 OCAK 2022 PAZARTESİ? ALPARSLAN NEDEN YOK?

TRT1'in ilgiyle izlenen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu, yılbaşı tatili nedeniyle ekranlara ara vermişti. Sette çıkan Kovid vakaları nedeniyle dizinin çekimleri bir süreliğine daha durduruldu. Bu nedenle Alparslan dizisi bugün de izleyici karşısına çıkmayacak

Alparslan: Büyük Selçuklu bugün var mı, yok mu 10 Ocak 2022 Pazartesi? Alparslan neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

10 OCAK 2022 TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu (tekrar)

23:25 112 Acil Çağrı

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Alparslan: Büyük Selçuklu 9. Bölümüyle 17 Ocak'ta TRT1'de ekranlarında olacak.

Alparslan: Büyük Selçuklu bugün var mı, yok mu 10 Ocak 2022 Pazartesi? Alparslan neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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