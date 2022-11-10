Alparslan Büyük Selçuklu dizisi hakkında flaş karar! Diziseverler bu habere çok üzülecek!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ile ilgili üzücü bir haber geldi. İşte o haber...

YAYINLAMA
Google News
Alparslan Büyük Selçuklu dizisi hakkında flaş karar! Diziseverler bu habere çok üzülecek! 1

TRT 1 ekranlarını renklendiren Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden kötü haber.

Yeni bölümün gelmesini sabırsızlıkla bekleyen seyircilere dizi cephesinden üzücü bir haber geldi.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
İlgili Haberler
Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinin bebeği Jan'dan yeni fotoğraf geldi, yeri yerinden oynattı! "Türk olmayanlarda bugün"
Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinin bebeği Jan'dan yeni fotoğraf geldi, yeri yerinden oynattı! "Türk olmayanlarda bugün"
Barış Arduç ve Gupse Özay'ın kız bebekleri dünyaya geldi! Sevilen çift anne baba olma sevincini yaşadı! "Annesi gibi güzel bir kız..."
Barış Arduç ve Gupse Özay'ın kız bebekleri dünyaya geldi! Sevilen çift anne baba olma sevincini yaşadı! "Annesi gibi güzel bir kız..."
Barış Arduç ve Gupse Özay'ın kıskanılan ilişkisi bakın nasıl başlamış! Aşklarını yıllarca gözden uzak yaşamışlar!
Barış Arduç ve Gupse Özay'ın kıskanılan ilişkisi bakın nasıl başlamış! Aşklarını yıllarca gözden uzak yaşamışlar!
Alparslan Büyük Selçuklu dizisi hakkında flaş karar! Diziseverler bu habere çok üzülecek!
Alparslan Büyük Selçuklu dizisi hakkında flaş karar! Diziseverler bu habere çok üzülecek!
Sevilen grubun solistinden acı haber! Nazareth'in Dan McCafferty'si 76 yaşında hayatını kaybetti!
Sevilen grubun solistinden acı haber! Nazareth'in Dan McCafferty'si 76 yaşında hayatını kaybetti!
Berfu Yenenler göğüslerinden sonra şimdi de poposuna gelen yorumları ifşaladı! Verdiği videolu yanıtla herkesi güldürdü!
Berfu Yenenler göğüslerinden sonra şimdi de poposuna gelen yorumları ifşaladı! Verdiği videolu yanıtla herkesi güldürdü!
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın sevilen oyuncusu hayranlarını üzdü! Evinde kalp krizi geçiren oyuncu...
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın sevilen oyuncusu hayranlarını üzdü! Evinde kalp krizi geçiren oyuncu...
Doktorlar dizisinin başrol oyuncusu domuz etiyle yemek yaptı! Takipçileri çileden çıktı!
Doktorlar dizisinin başrol oyuncusu domuz etiyle yemek yaptı! Takipçileri çileden çıktı!
Bülent Ersoy'dan makam dersi! Okunan ezanı beğenmeyince şaşkınlık veren bir şey yaptı!
Bülent Ersoy'dan makam dersi! Okunan ezanı beğenmeyince şaşkınlık veren bir şey yaptı!
Son Haberler
Son dakika | Milyonlar merakla bekliyordu! EYT'nin çıkacağı tarih belli oldu
Son dakika | Milyonlar merakla bekliyordu! EYT'nin çıkacağı tarih belli oldu
Galatasaray'a büyük şok! Sakatlanan Danimarkalı futbolcu Mathias Ross'tan kötü haber
Galatasaray'a büyük şok! Sakatlanan Danimarkalı futbolcu Mathias Ross'tan kötü haber
Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon ve büyüme mesajı: "Üzerimize düşen hiçbir sorumluluktan kaçmıyoruz"
Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon ve büyüme mesajı: "Üzerimize düşen hiçbir sorumluluktan kaçmıyoruz"
Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen açıkladı! AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı belli oldu!
Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen açıkladı! AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı belli oldu!
Eski kız arkadaşını darp ve tehdit etmişti! Ünlü şarkıcıya büyük şok: 10 yıla kadar hapsi isteniyor!
Eski kız arkadaşını darp ve tehdit etmişti! Ünlü şarkıcıya büyük şok: 10 yıla kadar hapsi isteniyor!
Güzel giden tatilleri zehir oldu! Ünlü çiftten hayranlarına kötü haber geldi!
Güzel giden tatilleri zehir oldu! Ünlü çiftten hayranlarına kötü haber geldi!
Eski milli atletimiz Turhan Göker'den acı haber! 92 yaşında hayatını kaybetti
Eski milli atletimiz Turhan Göker'den acı haber! 92 yaşında hayatını kaybetti
Çok Okunanlar
Mustafa Kemal Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları 2022| Atatürk'ün en karizmatik resimleri 2022
Mustafa Kemal Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları 2022| Atatürk'ün en karizmatik resimleri 2022
Öğretmenler günü hangi yıldan beri kutlanıyor 2022? Hangi tarihten itibaren kutlanmaya başlandı 2022?
Öğretmenler günü hangi yıldan beri kutlanıyor 2022? Hangi tarihten itibaren kutlanmaya başlandı 2022?
Son dakika | AFAD duyurdu: Bitlis'in Ahlat ilçesinde korkutan depremler!
Son dakika | AFAD duyurdu: Bitlis'in Ahlat ilçesinde korkutan depremler!
10 Kasım 2022 Perşembe günlük burç yorumu | Başak, üzerindeki baskıdan kurtulmaya çalış, Balık, etrafındakilere kayıtsız kalma!
10 Kasım 2022 Perşembe günlük burç yorumu | Başak, üzerindeki baskıdan kurtulmaya çalış, Balık, etrafındakilere kayıtsız kalma!
Ünlü şarkıcıdan hayranlarını yıkan haber! Tedavisi olmayan o hastalığa yakalanmış! "Sonunda beyniniz duruyor"
Ünlü şarkıcıdan hayranlarını yıkan haber! Tedavisi olmayan o hastalığa yakalanmış! "Sonunda beyniniz duruyor"
Zeynep Bastık'tan sitem dolu sözler! Apar topar konseri bitirmek zorunda kaldı! "Korktuğum ve güvenliğimden endişe ettiğim için..."
Zeynep Bastık'tan sitem dolu sözler! Apar topar konseri bitirmek zorunda kaldı! "Korktuğum ve güvenliğimden endişe ettiğim için..."
Ünlü rockçıdan acı haber! Sevenleri gözyaşlarına boğuldu!
Ünlü rockçıdan acı haber! Sevenleri gözyaşlarına boğuldu!
Yorumlananlar
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"