Alparslan Büyük Selçuklu dizisi hakkında flaş karar! Diziseverler bu habere çok üzülecek! TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ile ilgili üzücü bir haber geldi. İşte o haber...