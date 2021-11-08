Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Alparslan’ın kutlu yolculuğunun anlatıldığı Senaryosunu Emre Konuk'un yazdığı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin başrollerinde yakışıklı oyuncu Barış Arduç ve bir süredir ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu Fahriye Evcen yer alıyor. Dizinin ne zaman başlayacağı hayranları tarafından merak ediliyor. Biz de bunun üzerine haberimizde Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? sorularının yanıtına yer verdik...

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Uyanış Büyük Selçuklu yeni sezonda "Alparslan" adıyla yayınlanacak. Barış Arduç'un Alparslan'ı canlandıracağı dizide Fahriye Evce Akça Hatun karakterine hayat verecek.

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ilk bölümüyle 8 Kasım Pazartesi akşamı izleyici ile bulaşacak olan dizi her pazartesi saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında yerini alacak...

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU

Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Alparslan’ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu’ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan’ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça’nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça’nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen’i Ani’ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos’un oğlu Yannis’in yaptığı hata, Sultan Tuğrul’un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler’de Bizans’la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan’a Anadolu’nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.