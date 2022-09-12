Alparslan Büyük Selçuklu ikinci sezon ne zaman başlayacak? TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu 2. sezon fragman | Yeni sezonda izleyenleri neler bekliyor?​​​​​​​

Alparslan Büyük Selçuklu ikinci sezon ne zaman başlayacak? TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu 2. sezon fragman! Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezonunda izleyenleri neler bekliyor? Senaryoda hangi değişikliklere gidildi? Başrolünde Sultan Alparslan rolüyle Barış Arduç’un yer aldığı dizi, pazartesi akşamları izleyenlerin vazgeçilmezi oluyordu. Bu akşam Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü yayınlanacak mı? sorusu merak edilkiyor.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU İKİNCİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

12 Eylül TRT 1 yayın akışı ile kontrol edilen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlarda olmayacak. Bugün kendi gününde ve saatinde tekrar bölümüyle ekranlara gelecek.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, yeni sezonuyla 19 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında sevenleri ile buluşacak.

TRT 1 ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 2. SEZON FRAGMAN | YENİ SEZONDA İZLEYENLERİ NELER BEKLİYOR?

Hayranları tarafından merakla beklenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 28. bölüm fragmanı yayınlandı.

Sezon finalinde Akça Hatun karakterinin ölmesiyle birlikte Fahriye Evcen diziden ayrılmıştı. Dizinin 2. sezonunda yer alacak oyuncular belli oldu. Dizinin kadrosuna Kayra Zabcı, Serhat Tutumluer, Bora Cengiz, Umut Karadağ ve Öykü Gürman katıldı.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM

Fetih için ilk mancınık atışları yapılmış, Alparslan ikinci kez atış için emir verecekken atabeyinin ve Akça'nın Vaspurakan Kalesi'nde olduğunu anlamış ve tereddütte kalmıştı. Fetih harekatı Akça ve Hasan Bey'in kalede olmasına rağmen devam edecek mi, yoksa Alparslan onları içeriden çıkartmanın bir yolunu bulabilecek mi? Alparslan bunun kararını vermekte zorlanacak, diğer beylerle ters düşecek. Fetih mi, yoksa canı gibi sevdiği kişiler mi?

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Vaspurakan'da esir olan Hasan Bey, öldü sanılarak içeri getirilen Akça'nın kızı olduğunu öğrenmişti. Alpagut'un bir planı olduğunu anladığımız bu mevzu, Akça ile Hasan Bey'in baş başa kalıp bir kaçış yolu bulması için onlara vakit kazandırdı. Kaleden çıkabilecekler mi, yoksa kale içerisinde kalıp fethin gerçekleşmesi için içeride mücadele mi verecekler? Selçukluların ayak seslerini yakından hisseden Vaspurakan kaderine razı mı olacak, yoksa yeni bir yol izleyerek Selçuklu ordusunu beklenmedik bir darbe mi vuracak?