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Alparslan Büyük Selçuklu’daki Vaspurakan nerede? Vaspourakan hangi ülke sınırları içerisinde yer almaktadır?

Vaspurakan ismi TRT1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu’da geçti. Dizinin takipçileri bu ismi duyduktan sonra merak etmeye başladılar. Senaryoya göre Alparslan hesap sormak amacıyla Vaspurakan Kalesi’ne gidiyor ancak burada kapana kısılıyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu’daki Vaspurakan nerede? Vaspourakan hangi ülke sınırları içerisinde yer almaktadır? İşte detaylar...

Alparslan Büyük Selçuklu’daki Vaspurakan nerede? Vaspourakan hangi ülke sınırları içerisinde yer almaktadır?

Alpaslan Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Alparslan'ı Barış Arduç, Akça Hatun'u Fahriye Evcen canlandırıyor. Dizinin önemli bir izleyici kitlesi bulunuyor. Dizide bulunan karakterlerin yanı sıra hikayenin geçtiği yerler de izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. Son bölümde Alparslan'ın sıkıştırıldığı yer olan Vaspurakan  seyirciler tarafından merak konusu oldu. Bu bağlamda, Alparslan Büyük Selçuklu’daki Vaspurakan nerede? Vaspourakan hangi ülke sınırları içerisinde yer almaktadır? Detaylar haberimizde...

Alparslan Büyük Selçuklu’daki Vaspurakan nerede? Vaspourakan hangi ülke sınırları içerisinde yer almaktadır?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU’DAKİ VASPURAKAN NEREDE?

Günümüzde Vaspurakan Türkiye'nin kuzey doğusu ile İran'ın kuzey batısında yer almaktadır. Vaspurakan, Ermeni Uygarlığının beşiği olarak bilinmektedir. “Prensler ülkesi” veya “Soylu ülke” olarak da isimlendirilmektedir. Ermeni Krallığı’nın sekizinci vilayeti olan Orta Çağ'da Van Gölü çevresi merkezli bağımsız bir krallık olarak bulunmuştur. 

Alparslan Büyük Selçuklu’daki Vaspurakan nerede? Vaspourakan hangi ülke sınırları içerisinde yer almaktadır?

VASPURAKAN NERESİ?

Vaspurakan Krallığı Batı Ermenice'de Vasbouragan olarak da bilinmektedir. Büyük Ermenistan Krallığı'nın ilk ve en büyük eyaleti olmaktaydı. Fakat Orta Çağ döneminde Van Gölü merkezli bağımsız bir krallık olmuştur.

Alparslan Büyük Selçuklu’daki Vaspurakan nerede? Vaspourakan hangi ülke sınırları içerisinde yer almaktadır?

Vaspurakan, Artsruni Hanedanı tarafından yönetilmiştir. Hanedanlık, bugün doğu Türkiye ve kuzeybatı İran'da yer alan tarihi bölgede bir prenslik kurmayı başarmıştır. Vaspurakan Krallığı’nın 908 yılında ulaştığı en geniş sınırlar Van Gölü ile Urmiye Gölü arasındaki toprakları içine almaktaydı. Bu dönemde hakimiyet Ani Ermeni Bagratuni Krallığı'nın altındaydı.

Vaspurakan, 908'de Vaspurakanlı I. Gagik'in Abbasiler tarafından Ermenistan Kralı olarak tanınması ve ilk başta onların yanında yer alması nedeniyle krallık statüsüne yükselmiştir, fakat kısa süre sonra I. Gagik pişman oldu ve II. Aşot ile birlikte Arapları yendi. Yakında Bagratuni kralı II. Aşot tarafından Vaspurakan Kralı olarak tanındı. 1021'de son Vaspurakan kralı Senekerim Artsruni, Vaspurakan'ı Bizans İmparatorluğu'na vererek Sebasteia ve çevresini almıştır.

Alparslan Büyük Selçuklu’daki Vaspurakan nerede? Vaspourakan hangi ülke sınırları içerisinde yer almaktadır?

Vaspurakan krallığının belirli bir başkenti bulunmamaktaydı, kral ikametgâhını bir yerden bir yere – Van, Ostan/Vostan ve başka yerlere taşıdıkça başkent de değişiyordu.

Vaspurakan, Vasprakania  Bizans eyaleti oldu. Yaklaşık 1050 yılında Vasprakania, Taron'un dahil olduğu thema ile birleştirildi, daha sonra 1054-1056 yılları arasında Selçuklu Türkleri tarafından fethedildi. 13. yüzyılda Vaspurakan'ın bir kısmı Ermeni kökenli Gürcistan Krallığı hanedanı Zakaryan-Mhargrdzeli tarafından ele geçirildi. Ancak kısa süre sonra Moğollar, ardından Osmanlı Türkleri tarafından fethedildi.

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