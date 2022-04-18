Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterine hayat veren oyuncu Fahriye Evcen'in diziden ayrılacağı öne sürüldü. Biz de bunun üzerine Alparslan Büyük Selçuklu'nun Akça Hatun öldü mü? Fahriye Evcen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden neden ayrılıyor? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU AKÇA HATUN ÖLDÜ MÜ? FAHRİYE EVCEN ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİNDEN NEDEN AYRILIYOR?

Akli Film’in TRT için çektiği Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle ilgili son dönemde bomba bir iddia ortaya atıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 27. bölümde sezon finali yapacak olan reyting rekortmeni dizinin Akça Hatun’u Fahriye Evcen’in diziden ayrılacağı konuşuluyor. Anne olduktan sonra setlere ara veren Evcen, uzun süre sonra Alparslan’la oyunculuğa dönmüştü.

Güzel oyuncunun sezon sonu anlaşmasının bittiği öğrenildi. Akli Film’in patronu Emre Konuk’un Fahriye Evcen’i bir sezon daha oynamaya ikna edip etmeyeceği meraka ediliyor. Öte yandan dizinin Alparslan’ı Barış Arduç ise sezon finalinin ardından bu yaz Kulüp dizisinin 2. sezon çekimlerine katıldıktan sonra Alparslan Büyük Selçuklu’ya devam edecek.

Yayınlanan fragmanda; Kekavmenos, Hasan Bey'e, ''Öldü sandığın kızın yanımda.'' yazılı bir not gönderdi.

Hasan Bey, ''Yaptıklarının hesabını senden bir bir soracağım.'' derken Kekakvmenos, yeni bir düşman çağırdı.

Kekavmenos'ı kozsuz bırakmak isteyen Akça Hatun'un, ''Madem onlara karşı silahın benim.'' diyerek kendini hançerle öldürmesi ise fragmana damga vurdu.

Böylece bir süredir diziden ayrılacağı konuşulan Fahriye Evcen, projeye ölerek veda edecek.