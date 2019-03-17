Alparslan Erdem 302 gün sonra kadroda

Medipol Başakşehir'in deplasmanda İM Kayserispor ile oynayacağı mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak olan turuncu-lacivertli futbolcu Alparslan Erdem, yaşadığı sakatlığın ardından tam 302 gün sonra bir maçın kadrosunda kendine yer buldu.

Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda İM Kayserispor'a konuk oluyor. Bu zorlu mücadele öncesi turuncu-lacivertlilerde ise Alparslan Erdem sevinci yaşanıyor. Çapraz bağları kopan ve uzun süredir tedavi gören 30 yaşındaki futbolcu, Teknik Direktör Abdullah Avcı tarafından Kayserispor mücadelesinin kadrosuna alındı. Son maçına 19 Mayıs 2018'de takımının sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği maçta çıkan Alparslan, bu müsabakanın ardından tam 302 gün sonra bir maçın kadrosuna alındı. Başarılı futbolcu, yedek kulübesinde başlayacağı karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında forma şansı bekleyecek.

Kaynak: İHA