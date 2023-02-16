Alparslan Fidan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alparslan Fidan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alparslan Fidan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alparslan Fidan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alparslan Fidan 1 Nisan 1998 tarihinde Gümüshane şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alparslan Fidan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alparslan Fidan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1954 Kelkit Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. 1954 Kelkit Belediyespor takımına 19 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Alparslan Fidan'nin 1954 Kelkit Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alparslan Fidan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alparslan.7/

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Alparslan Fidan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alparslan Fidan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Alparslan Fidan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alparslan Fidan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağu 2018 yılında Gümüşhanespor

15 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

19 Ağu 2019 yılında 1954 Kelkit Bld

Alparslan Fidan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alparslan Fidan şuan 1954 Kelkit Belediyespor takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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