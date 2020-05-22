Sosyal medyada bayramda sokağa çıkma yasağının olmasını eleştiren ve koronavirüs tedbirlerine uymayacağını belirten skandal tweetlerin sahibi Alparslan Kuytul internette araştırılmaya başlandı. Peki Alparslan Kuytul kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Tüm merak edilenler haberimizde

ALPARSLAN KUYTUL KİMDİR?

Alparslan Kuytul 20 Ağustos 1965'de Adana'da doğdu. Furkan Vakfı'nın Başkanı'dır. 1980'lerdeki çalışmalarının ardından 1994 yılında Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı kurdu.

Alparslan Kuytul 1965 yılında Adana'nın 46 km güneyindeki Karataş ilçesinde Dünya'ya geldi. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1993-1997 yılları arasında da Mısır'ın El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslâm Hukuku bölümünde okudu. Ezher Üniversitesi'nde okuduğu yıllarda Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı kurdu.

ALPARSLAN KUYTUL SOSYAL MEDYADAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI ELEŞTİRDİ

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını eleştirdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kuytul, "Bayram kültürünü bitirmeye çalışanlara inat, cuma günü akrabalarımla ve arkadaşlarımla bayramlaşacağım" ifadelerini kullandı.İşte Alparslan Kuytul'un o paylaşımı;

ALPARSLAN KUYTUL KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNİ PROVOKE ETMİŞTİ

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyeleri, sözde hocaları Alparslan Kuytul'un "Bayramda sokağa çıkma yasağı ilan etmek İslam'a ve Müslümanlara ihanettir" açıklamasının ardından sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak Sabancı Merkez Camii avlusunda namaz kılma bahanesi ile toplandı.

Yaklaşık 30 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.Alparslan Kuytul'un dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın ardından akşam saatlerinde korona virüs tedbirlerini provoke etmek için toplanan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyeleri, kapatılan Sabancı Merkez Camii avlusunda teravih namazı kılmak istedi. Polis namaz kılmaz isteyen yaklaşık 30 kişiye izin vermedi.

Daha sonra 30 kişilik grup sokak ortasında teravih namazını kıldı. Ardından, Merkez Park'a geçip slogan atmaya çalışan grup, Gösteri ve Yürüyüş Kanunu ile TCK'nın 195'inci maddesini ihlalden dolayı gözaltına alındı.Sosyal medya üzerinden organize olan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyeleri, arkadaşları gözaltına alınınca Alparslan Kuytul'un evinin önünde toplandı.

Grup, arkadaşlarının serbest bırakılması gerektiğini söyleyerek sloganlar attı. Korona virüs tedbirlerini provoke etmeye çalışan grup, sabah namazını Alparslan Kuytul ile kaldırımda kıldı.Polis, izinsiz gösteri yaparak tedbirleri provoke etmeye isteyen gruba megafonla, "Hıfzıssıhha kanunlarına muhalefet ediyorsunuz. Kendi sağlığınız ve toplum sağlığını tehlikeye atıyorsunuz. Mübarek Ramazan ayı içerisindeyiz, burada slogan atarak ve gürültü yaparak vatandaşın hakkını gasp ediyorsunuz. Lütfen buradan ayrılın" uyarılarında bulundu.

Grubun bekleyişi devam ederken Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli timler, kalabalığın çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

FETÖDEN ALPASRLAN KUYTUL'UN TWEETLERİNE DESTEK

15 Temmuz'u bir proje olarak tarif edip, darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü hainleri de 'kandırılmış saf Müslümanlar' olarak tanımlamasıyla bilinen Alparslan Kuytul skandal tweetler attı.

ABD'ye kaçan FETÖ firarisi Hakan Şükür ise, Kuytul'un skandal tweetlerini beğendi ve paylaştı.

FETÖ'nün arka çıktığı provokasyon, duyarlı Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılandı ve provokasyonlara karşı itidal çağrısında bulunuldu.

ALPARSLAN KUYTUL DAHA ÖNCE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında, aralarında Vakıf Başkanı Alparslan Kuytul'un da yer aldığı 21 kişi gözaltına alınmıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "kamu düzenini bozmaya karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma başlatmıştı.

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında, hakkında 5 ayrı suçtan 21 yıla kadar hapis cezası istenen, vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul tahliye edilmişti.