Alparslan Kuytul’a tekrar tutuklama kararı çıktı

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında tahliye edilen Vakfın Genel Başkanı Alparslan Kuytul ile Furkan Vakfı Başkanı Ali Alagöz'ün serbest kalmasıyla ilgili savcının itirazı sonrasında tutuklama kararı verilerek polis tarafından gözaltına alındı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın üçüncü gün oturumunda tutuklu sanıklar Furkan Eğitim Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytu, Veysel Dörtgüz ile Ali Alagöz'ün yurt dışına çıkma yasağı şartı ile adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verilmişti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı adına duruşma savcısının, tahliye kararıyla alakalı 5 Ağır Ceza Mahkemesine itirazı üzerine, Alparslan Kuytul ve Ali Alagöz'ün tekrar tutuklanmasına karar verildi.

Hakkında tekrardan tutuklama kararı çıkartılan Alparslan Kuytul ve Ali Alagöz akşam saatlerinde Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İHA