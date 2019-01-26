Alparslan Kuytul'a tekrar tutuklama kararı çıktı Adana’da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında tahliye edilen Vakfın Genel Başkanı Alparslan Kuytul ile Furkan Vakfı Başkanı Ali Alagöz’ün serbest kalmasıyla ilgili savcının itirazı sonrasında tutuklama kararı verilerek polis tarafından gözaltına alındı.

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