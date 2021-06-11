Galatasaray, son olarak Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı kırmızı kulüpten yapılan açıklama sonrası Alpaslan Öztürk merak konusu oldu. Peki Alpaslan Öztürk kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hangi takımlarda oynadı? |Alpaslan Öztürk mevki İşte ayrıntılar...

ALPASLAN ÖZTÜRK KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞIDNA?

Alpaslan Öztürk, 16 Temmuz 1993'te Belçika'nın Anvers kentinde dünyaya geldi.

Alpaslan Öztürk, kariyerine Beerschot kulübünde başladı.

ALPASLAN ÖZTÜRK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Daha sonrasında Birmingham City'de 2 yıl top koşturan Öztürk, Belçika'ya geri döndü ve 2013 yılında Standard Liege'ye imza attı. Belçika ve Türkiye milli takımlarının çeşitli alt takımlarında forma şansı bulan Alpaslan Öztürk, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmıştır. 2017'de Elazığspor'a imza atan Alpaslan Öztürk, 2018'de İzmir'in ekibi Göztepe'yle sözleşme imzalamıştır. 3 yıl burada top koşturan 27 yaşındaki stoper, sözleşmesi bittikten sonra Süper Lig devlerinden Galatasaray'la anlaşmıştır. 1.86'lık defans oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 2.2 milyon Euro.

ALPASLAN ÖZTÜRK MEVKİ

Alpaslan Öztürk orta saha oyuncusudur.