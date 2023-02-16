Alpay Aldemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alpay Aldemir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alpay Aldemir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alpay Aldemir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alpay Aldemir 5 Şubat 1998 tarihinde Balikesir şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alpay Aldemir Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alpay Aldemir, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
68 Aksaray Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. 68 Aksaray Belediye Spor takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alpay Aldemir'nin 68 Aksaray Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Alpay Aldemir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alpay Aldemir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.
Alpay Aldemir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Alpay Aldemir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
13 Ekim 2011 yılında Ç. Dardanel Alt
12 Şubat 2015 yılında Bucaspor Alt
13 Şubat 2016 yılında Bucaspor
31 Ocak 2018 yılında İstanbul U21
27 Ağu 2018 yılında 1461 Trabzon
12 Ocak 2019 yılında İstanbul U21
15 Ocak 2019 yılında Tepecik Spor
30 Haziran 2019 yılında İstanbul U21
1 Temmuz 2019 yılında İstanbulspor
29 Ağu 2019 yılında M.Yeşilyurt Bld
3 Ağu 2020 yılında İstanbulspor
9 Eylül 2020 yılında Bursa Yıldırım
22 Ocak 2021 yılında Osmaniyespor FK
13 Ağu 2021 yılında M.Yeşilyurt Bld
14 Temmuz 2022 yılında 68 Aksaray Bld
Alpay Aldemir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alpay Aldemir şuan 68 Aksaray Belediye Spor takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Sakaryaspor (2008-2011), Canakkale Dardanelspor (2011-2015), Bucaspor (2015-2016)
Alpay Aldemir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Türkiye U19 takımında 19 numaralı formasıyla 6 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
Türkiye U17 takımında 10 numaralı formasıyla 7 Nisan 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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