Alpay Aldemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alpay Aldemir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alpay Aldemir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alpay Aldemir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alpay Aldemir 5 Şubat 1998 tarihinde Balikesir şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alpay Aldemir Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alpay Aldemir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

68 Aksaray Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. 68 Aksaray Belediye Spor takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alpay Aldemir'nin 68 Aksaray Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alpay Aldemir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alpay Aldemir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alpay Aldemir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alpay Aldemir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ekim 2011 yılında Ç. Dardanel Alt

12 Şubat 2015 yılında Bucaspor Alt

13 Şubat 2016 yılında Bucaspor

31 Ocak 2018 yılında İstanbul U21

27 Ağu 2018 yılında 1461 Trabzon

12 Ocak 2019 yılında İstanbul U21

15 Ocak 2019 yılında Tepecik Spor

30 Haziran 2019 yılında İstanbul U21

1 Temmuz 2019 yılında İstanbulspor

29 Ağu 2019 yılında M.Yeşilyurt Bld

3 Ağu 2020 yılında İstanbulspor

9 Eylül 2020 yılında Bursa Yıldırım

22 Ocak 2021 yılında Osmaniyespor FK

13 Ağu 2021 yılında M.Yeşilyurt Bld

14 Temmuz 2022 yılında 68 Aksaray Bld

Alpay Aldemir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alpay Aldemir şuan 68 Aksaray Belediye Spor takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alpay Aldemir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sakaryaspor (2008-2011), Canakkale Dardanelspor (2011-2015), Bucaspor (2015-2016)

Türkiye U19 takımında 19 numaralı formasıyla 6 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 10 numaralı formasıyla 7 Nisan 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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