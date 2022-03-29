Alpay Özalan açtı ağzını yumdu gözünü! Ahmet Davutoğlu için zehir zemberek paylaşım! "Kılıçdaroğlu'nun emir eri!"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabını aktif kullanmaya devam ediyor. Görüşlerini ve düşüncelerini takipçileriyle paylaşan Özalan, muhalefete yaptığı eleştirilerle takipçilerinden destek alıyor. Son olarak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Adana ziyaretini paylaşan Özalan, "Kılıçdaroğlu'nun emir eri Davutoğlu" diyerek, Gelecek Partisi liderine zehir zemberek sözler sıraladı.

"KOVMAK İÇİN"

Alpay Özalan, Davutoğlu'nun Adana ziyaretinden görüntüleri paylaştığı gönderisinde, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun emir eri olan Ahmet Davutoğlu, Adana'da böyle karşılandı... "Bir selam versem Anadolu ayağa kalkar." diyordu. Ayağa kalkmışlar ama kovmak için" ifadelerine yer verdi.

Bahsi geçen görüntülerde Adana halkının Davutoğlu'na, "Davanızı satmayacaksınız" siteminde bulunduğu görüldü.