Alpay Özalan, KHK'lılara özgürlük ve hak vaat eden Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü! "Utanmasa, 'Pensilvanya ile helalleşme bakanlığı kuracağız' diyecek"

15 Temmuz darbe girişiminin ardından, Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) ihraç edilerek görevlerinden alınanlara sahip çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, KHK'lılar için vaat ettiği sözlerini yinelemeye devam ediyor. Son olarak, geçtiğimiz gün "KHK'lıların haklarının tamamını teslim edeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan yanıt geldi.

"PENSİLVANYA İLE HELALLEŞME BAKANLIĞI"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kadıköy'de düzenlediği iftar yemeğinde KHK'lılara haklarını geri vereceklerini söyleyerek "Herkes barışacak. Herkesin hakkı hukuku teslim edilecek. İnsanlar düşüncelerinden dolayı hapse atılmayacak. KHK ile insanlar görevlerinden atılmayacak. Onların haklarının tamamını teslim edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu'nun vaatlerine ateş püsküren Alpay Özalan, "Kemal Kılıçdaroğlu, "KHK'lıların haklarının tamamını teslim edeceğiz." dedi. Utanmasa, "Pensilvanya ile helalleşme bakanlığı kuracağız." diyecek. CHP ve ortaklarından da bu beklenir." ifadelerini kullanarak duruma tepki gösterdi.

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