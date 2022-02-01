Alpay Özalan, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nu yerden yere vurdu! Kendini öne atıp rezil olanları tek tek saydı! "Liste öyle yapılmaz böyle yapılır"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz büyükelçi ile görüşmesini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun lüks bir otelden çektiği video, hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunduğu bir video paylaştı. Alpay Özalan, İmamoğlu'nun Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile lüks bir restoranda yemek yediği görüntüleri yalanlan vekiller ve İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert çıkarken AK Parti'ye destek veren hesapları troll diyerek ifşa eden Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

"MUHALEFETİN TÜM TROLLERİ DEŞİFRE OLDU"

Alpay Özalan yayımladığı videoda, "İstanbul kar esareti altındayken Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz büyükelçi ile 3 saat keyif çatması ve bunu gizlemeye çalışması muhalefeti rezil etti. Başta çıkıp, 'İftira atıyorlar. Böyle bir durumda kimse bunu yapmaz.' dediler. Gerçek olduğu ortaya çıkınca muhalefetin tüm trolleri deşifre oldu." dedi.

"TROLL ARIYORSANIZ DÖNÜP KENDİNİZE BAKACAKSINIZ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun lüks bir otelde çektiği videoya değinen Özalan," Kemal Kılıçdaroğlu'da hedef saptırmak ve bunun üstünü örtmek için AK Parti'ye destek veren sosyal medya kullanıcılarını hedef aldı. Her zamanki gibi iftiradan medet umdu. Fakat ifşa edeyim derken kendisi ifşa oldu. Hem de CHP İstanbul Gençlik Kolları ifşa etti. Paylaşılan fotoğrafla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı algılar yerle bir oldu. Mutfakta çektiği videolarla kendini mütevazi göstermeye çalışıyordu meğer son açıklamasını 100 bin lirayı bulan otel odasından yapmış. Video çektiğine pişman oldu. İftiracılığın ve ikiyüzlülüğün sonu budur. Troll arıyorsanız dönüp kendinize bakacaksınız. Yerel seçimlerde CHP'nin butona basmasıyla aynı ağızdan paylaşımlar yapan troll ünlüleri unutmadık. Yabancılar tarafından fonlanan troll gazetecileri unutmadık." ifadelerini kullandı.

İSİMLERİ TEK TEK SAYDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile görüşmesine de değinen Özalan, İmamoğlu'na destek veren isimleri söyleyerek şunları kaydetti:

"Ekrem İmamoğlu- İngiliz büyükelçi olayını da unutmayacağız. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Milletvekili Gürsel Tekin, CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Halk TV spikeri İrfan Değirmenci, çok bilmiş Fazıl Say, sözde anketçi Kemal Özkiraz, bir konser için 40 takla atan Athena (Gökhan Özoğuz) şehit bacısına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan ve daha niceleri. Hepsi kendini öne atıp Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. Sonra da ortada kaldılar. Liste öyle yapılmaz böyle yapılır"

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