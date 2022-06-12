Gram altın almak hayal oldu! Altına yatırım yapan iştahtan elleri ovuşturuyor! İşte güncel altın fiyatlarıAlpay Özalan'dan, Ahmet Davutoğlu'na olay sözler! "Girdiği ortama göre renk değiştiren canlılar: Bukalemunlar ve Ahmet Davutoğlu"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve küçük kızın duygusal anları! Dakikalarca sarılıp ağlaştılar! "Sen ağlarsan ben de ağlarım"MSB peş peşe duyurdu! Pençe Kilit't yaralanan askerler de şehit oldu!Ülke çıplaklar kampına döndü! Bir kadın cadde üzerinde güpegündüz her yerini açtı!Ünlü Inditex markası Zara'dan ağızları açık bırakan reklam! Nimeti ayakla çiğnediler! "Allah sizi o ekmekle çarpsın! Zara haddini bil!"Abdurrahman Dilipak, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını istedi! "Bu dava ahlak davasıdır. Bu dava namus, şeref, haysiyet, iffet davasıdır."Şehit Gökhan Demir kimdir? Nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, şehit Gökhan Demir'in biyografisi...MSB acı haberi duyurdu! Uzman Çavuş Gökhan Demir şehit oldu!12 Haziran 2022 Pazar hava durumu: Meteoroloji duyurdu! Beklenen gün geldi, dikkat! Yağmurluklar giyilsin!
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Alpay Özalan'dan, Ahmet Davutoğlu'na olay sözler! "Girdiği ortama göre renk değiştiren canlılar: Bukalemunlar ve Ahmet Davutoğlu"

Alpay Özalan'dan, Ahmet Davutoğlu'na olay sözler! "Girdiği ortama göre renk değiştiren canlılar: Bukalemunlar ve Ahmet Davutoğlu"

Alpay Özalan, geçtiğimiz günlerde Ahmet Davutoğlu'nun, Malatya’da vatandaşlara "Ben Ak Parti'den ayrılmadım, ihraç edildim" ifadelerini kullanmasına ateş püskürdü.

Alpay Özalan'dan, Ahmet Davutoğlu'na olay sözler! "Girdiği ortama göre renk değiştiren canlılar: Bukalemunlar ve Ahmet Davutoğlu"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Malatya’da kayısı pazarını ziyareti esnasında halkın tepkisi ile karşılaşarak, yuhalandı. Bunun üzerine "Yüzde 49 ile seçilmiştiniz, şimdi 6'lı masadasınız oy alamayacaksınız, siz Cumhurbaşkanı'nın sayesinde Başbakan oldunuz" cümlelerine hiddetlenen Davutoğlu vatandaşla münakaşaya girmiş "Ben Ak Parti'den ayrılmadım, ihraç edildim" ifadelerini kullanmıştı.

Alpay Özalan'dan, Ahmet Davutoğlu'na olay sözler! Girdiği ortama göre renk değiştiren canlılar: Bukalemunlar ve Ahmet Davutoğlu

ALPAY ÖZALAN ATEŞ PÜSKÜRDÜ

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabından paylaştığı yazıyla Ahmet Davutoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi. Özalan, "Takiyyeci Ahmet Davutoğlu, bir vatandaşın tepkisi üzerine "Ben Ak Parti'den ayrılmadım, ihraç edildim." ifadesini kullanmış. Ortaklarına yaranmaya çalışırken de "Kendi isteğimle ayrıldım." diyor. Girdiği ortama göre renk değiştiren canlılar: Bukalemunlar ve Ahmet Davutoğlu." ifadelerine yer verdiği paylaşımda eski dava arkadaşına ateş püskürdü.

Alpay Özalan'dan, Ahmet Davutoğlu'na olay sözler! Girdiği ortama göre renk değiştiren canlılar: Bukalemunlar ve Ahmet Davutoğlu

Alpay Özalan'dan, Ahmet Davutoğlu'na olay sözler! Girdiği ortama göre renk değiştiren canlılar: Bukalemunlar ve Ahmet Davutoğlu

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT