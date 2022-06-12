Alpay Özalan'dan, Ahmet Davutoğlu'na olay sözler! "Girdiği ortama göre renk değiştiren canlılar: Bukalemunlar ve Ahmet Davutoğlu"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Malatya’da kayısı pazarını ziyareti esnasında halkın tepkisi ile karşılaşarak, yuhalandı. Bunun üzerine "Yüzde 49 ile seçilmiştiniz, şimdi 6'lı masadasınız oy alamayacaksınız, siz Cumhurbaşkanı'nın sayesinde Başbakan oldunuz" cümlelerine hiddetlenen Davutoğlu vatandaşla münakaşaya girmiş "Ben Ak Parti'den ayrılmadım, ihraç edildim" ifadelerini kullanmıştı.

ALPAY ÖZALAN ATEŞ PÜSKÜRDÜ

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabından paylaştığı yazıyla Ahmet Davutoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi. Özalan, "Takiyyeci Ahmet Davutoğlu, bir vatandaşın tepkisi üzerine "Ben Ak Parti'den ayrılmadım, ihraç edildim." ifadesini kullanmış. Ortaklarına yaranmaya çalışırken de "Kendi isteğimle ayrıldım." diyor. Girdiği ortama göre renk değiştiren canlılar: Bukalemunlar ve Ahmet Davutoğlu." ifadelerine yer verdiği paylaşımda eski dava arkadaşına ateş püskürdü.