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  3. Alpay Özalan'dan "Alevi" meselesine son nokta! "Kılıçdaroğlu mezhebi sebebiyle değil Türkiye'ye düşmanlık yapması ve yalancı olması sebebiyle sevilmiyor"

Alpay Özalan'dan "Alevi" meselesine son nokta! "Kılıçdaroğlu mezhebi sebebiyle değil Türkiye'ye düşmanlık yapması ve yalancı olması sebebiyle sevilmiyor"

Alpay Özalan, sosyal medyada yayımladığı mesajda Kılıçdaroğlu'nun mezhep sebebiyle değil, Türkiye'ye düşmanlık yapması sebebiyle sevilmediğini iddia etti.

Alpay Özalan'dan "Alevi" meselesine son nokta! "Kılıçdaroğlu mezhebi sebebiyle değil Türkiye'ye düşmanlık yapması ve yalancı olması sebebiyle sevilmiyor"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla son günlerin en çok konuşulan siyasetçileri arasında yer alıyor. Gündeme dair polemikleri sosyal medya hesabına taşıyan Özalan, bu defa İYİ Parti'li İbrahim Oral'ın Kılıçdaroğlu için söylediği "Alevi olması Sünni kesim açısından endişedir" sözlerine tepki gösterdi. CHP liderinin mezhebinden değil, Türkiye'ye düşmanlığından sevilmediğini söyleyen Özalan, "Kılıçdaroğlu mezhebi sebebiyle değil Türkiye'ye düşmanlık yapması ve yalancı olması sebebiyle sevilmiyor" ifadelerine yer verdi.

Alpay Özalan'dan Alevi meselesine son nokta! Kılıçdaroğlu mezhebi sebebiyle değil Türkiye'ye düşmanlık yapması ve yalancı olması sebebiyle sevilmiyor

"İPİNİN DIŞARIDA OLMASI SEBEBİYLE SEVİLMİYOR"

İYİ Parti'li Oral'ın söylemlerine katılmadığını söyleyen Özalan, "Meral Akşener ve partisi, ortağına mezhebi üzerinden çelme takmak ve önüne geçmek istiyor. Bunu yaparken de topu millete atıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu mezhebi sebebiyle değil Türkiye'ye düşmanlık yapması, yalancı olması ve ipinin dışarıda olması sebebiyle sevilmiyor." ifadelerine yer verdi.

Alpay Özalan'dan Alevi meselesine son nokta! Kılıçdaroğlu mezhebi sebebiyle değil Türkiye'ye düşmanlık yapması ve yalancı olması sebebiyle sevilmiyor

Alpay Özalan'dan Alevi meselesine son nokta! Kılıçdaroğlu mezhebi sebebiyle değil Türkiye'ye düşmanlık yapması ve yalancı olması sebebiyle sevilmiyor

Bölge Gündem Editör Ekibi
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