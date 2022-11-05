Alpay Özalan'dan Amberin Zaman'la buluşan Kılıçdaroğlu'na ağır tepki: "Seçim günü millet ayvayı yedirecek size"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Londra ziyaretinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i ziyaret eden ve PKK'lı teröristlerle röportaj yapan gazeteci Amberin Zaman'ı ziyaret etmesini sert sözlerle eleştirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Alpay Özalan'dan Amberin Zaman'la buluşan Kılıçdaroğlu'na ağır tepki: "Seçim günü millet ayvayı yedirecek size"

ABD ziyaretinde 8 saat ortadan kaybolan Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de İngiltere'ye gitti. Londra'da fon yöneticileriyle bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Amberin Zaman ile bir araya gelince tepkiler art arda geldi.

Alpay Özalan'dan Amberin Zaman'la buluşan Kılıçdaroğlu'na ağır tepki: Seçim günü millet ayvayı yedirecek size

Özellikle Amberin Zaman'ın sık sık PKK ve Suriye'deki uzantılarına verdiği destekle gündeme gelmesinin yanı sıra 2013 yılında FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'i ziyaret etmişti. Bu ziyaretin ardından açıklama yapan Amberin Zaman, "Gülen'i görmek tanımak istiyordum, soluduğu iklimi anlamak istiyordum." ifadelerini kullanmıştı.

Alpay Özalan'dan Amberin Zaman'la buluşan Kılıçdaroğlu'na ağır tepki: Seçim günü millet ayvayı yedirecek size

ALPAY ÖZALAN'DAN SERT SÖZLER

Kılıçdaroğlu'nun tüm bunlar bilinirken Amberin Zaman ile fotoğraf vermesi şaşkınlık yarattı. Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren isimlerden biri olan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dosta korku düşmana güven veren Kemal Kılıçdaroğlu, Pkk'lı teröristlerin yanından ayrılmayan Amberin Zaman'a konuşmuş Londra'da. 'Hamburger yedim.' diyerek gençlerden oy alacaklarını sanıyorlar. Seçim günü millet ayvayı yedirecek size!"

Alpay Özalan'dan Amberin Zaman'la buluşan Kılıçdaroğlu'na ağır tepki: Seçim günü millet ayvayı yedirecek size

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