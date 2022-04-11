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Alpay Özalan'dan Ekrem İmamoğlu'na zehir zemberek sözler! "Tarihin en beceriksiz belediye başkanı"

Alpay Özalan, sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu için "Tarihin en beceriksiz belediye başkanı" ifadelerini kullanarak, Karaismailoğlu ve İmamoğlu'nun arasında geçen tartışmaya dahil oldu.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, geçtiğimiz gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu arasında yaşanan tartışmaya dahil oldu. İmamoğlu'nun yanıtlarını kibirli bulan Özalan, "Hem tarihin en beceriksiz belediye başkanı hem de kibir abidesi" ifadelerini kullandı.

Alpay Özalan'dan Ekrem İmamoğlu'na zehir zemberek sözler! Tarihin en beceriksiz belediye başkanı

"HADDİNİ BİLMEZ, SEVİYESİZ"

Geçtiğimiz günlerde basına da yansıyan Metro tartışması, Ekrem İmamoğlu ve Adil Karaismailoğlu arasındaki ipleri gün geçtikçe germeye devam ediyor. Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de dahil olduğu tartışmaya, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da katıldı. Özalan sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak, "Hem tarihin en beceriksiz belediye başkanı hem de kibir abidesi! Haddini bilmez, seviyesiz." ifadelerini kullandı.

Alpay Özalan'dan Ekrem İmamoğlu'na zehir zemberek sözler! Tarihin en beceriksiz belediye başkanıAlpay Özalan'dan Ekrem İmamoğlu'na zehir zemberek sözler! Tarihin en beceriksiz belediye başkanı

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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