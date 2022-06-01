TikTok fenomeni Zehra'dan engelli bireylere acımasız sözler! Duyanın ağzı yarım metre açık kaldı! "Herkese yüksünüz bunu kabul edin!"Beklenen an geldi! Ford Focus ilk kez hibrit versiyonuyla Türkiye'de satılmaya başlıyor!A101 vatandaşları marketlere akın ettirecek! 'Aldın aldın' kampanyasında Plazma TV, Telefon, Çamaşır makinası ve Buzdolabında görülmemiş indirim!Abdullah Yadigar yazdı: "Şiddetin her türlüsünü kınıyoruz"Alpay Özalan'dan, Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler! "Ayakçılığını yaptığı yabancı elçilere..."ABD polisinden kan donduran hareket! Hamile kadına ateş açtılar!Abdurrahman Dilipak'tan Ali Babacan'a net tepki! "Uysal koyunluğa devam"Gelinim Mutfakta 1 Haziran 2022 Çarşamba puan durumu | 1 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Tavuk derisi hastalığı nedir, nasıl olur? Nasıl bir tedavi uygulanmalıdır?Çukur'un Timsah'ı Meli Bendeli'den mini etekli kıvran dans! Sosyal medyayı salladı! "Taş gibi hatun olmuşsun"
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Alpay Özalan'dan, Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler! "Ayakçılığını yaptığı yabancı elçilere..."

Alpay Özalan'dan, Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler! "Ayakçılığını yaptığı yabancı elçilere..."

Alpay Özalan, sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorduğu 10 soru yanıtsız kalınca, Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler sıraladı.

Alpay Özalan'dan, Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler! "Ayakçılığını yaptığı yabancı elçilere..."

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabından yaptığı alıntılarla son günlerde en çok konuşulan siyasilerden biri oldu. Twitter hesabında geniş kitleye hitap eden Özalan, bu defa CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönelttiği 10 soruyu yanıtsız bırakan CHP liderine "Ayakçılığını yaptığı yabancı elçilere, cevapları almaya gitmiş olabilir." ifadelerini kullanan Özalan, duruma tepki gösterdi.

Alpay Özalan'dan, Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler! Ayakçılığını yaptığı yabancı elçilere...

"10 SORUYA HALA CEVAP VERMEDİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'na 10 soru yöneltti. Bunun üzerine CHP liderinden yanıt gelmeyince AK Parti İzmir Milletvekili Özalan, "Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın sorduğu 10 soruya hâlâ cevap vermedi. Ayakçılığını yaptığı yabancı elçilere, cevapları almaya gitmiş olabilir." ifadelerini kullanarak, Kılıçdaroğlu'ndan yanıt vermesini beklediğini kaleme aldı. 

Alpay Özalan'dan, Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler! Ayakçılığını yaptığı yabancı elçilere...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN, KILIÇDAROĞLU'NA 10 SORUSU

"1- PKK’dan YPG’ye bölücü terör örgütünün bütün unsurlarını, DHKP-C’den TİKKO’ya, FETÖ’den DEAŞ’a tüm terör örgütlerinin siyasi uzantılarını, medya destekçileri, yurt dışındaki bağlantılarını lanetliyor mu lanetleniyor mu?

2- Türkye'nin PKK-YPG'ye karşı yürüttüğü sınır ötesi harekatları destekliyor mu, desteklemiyor mu?

3- İsveç ve Finlandiya'ya karşı kendi devletinin izlediği politikanın yanında mı, değil mi?

4- Akdeniz ve Ege'de, sınır hattında kalıcı ekonomik bölgeler oluşturma çabalarında Türkiye'nin yanında mı, değil mi?

5- Dünyanın salgın ve savaş sebebiyle yaşadığı krizin ekonomik boyutunun ülkemize etkilerine karşın sürdürdüğümüz mücadeleye ilkesel düzeyde destek veriyor mu?

Alpay Özalan'dan, Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler! Ayakçılığını yaptığı yabancı elçilere...

 

6- Mahkeme kararları ve kurum açıklamalarıyla yalan olduğu tescillenmiş iddiaları bir kenara bırakıp, siyaseti ülkenin ve milletin çıkarları üzerinden yürütmeye var mı?

7- Siyasi stratejilerini yabancı ülke temsilcilerine hazırlatmak ve onaylatmak yerine, kendi partisinin mensuplarıyla ve ülke kamuoyuyla belirlemeye yönelecek mi?

8- Bin yıldır kanlarımızla sulayarak ebedi vatanımız haline getirdiğimiz bu toprakların tüm değerleri sembolleri birikimleri ve kazanımlarıyla asil bir devletin evladı gibi hareket etmeyi kabul ediyor mu?

9- Partisi içinde her türden terör destekçisini, tacizciyi, tecavüzcüyü, hırsızı tasfiye etmeyi düşünüyor mu?

10- Yüreği yetip 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Olmayacak mı?"

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT