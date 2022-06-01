Alpay Özalan'dan, Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler! "Ayakçılığını yaptığı yabancı elçilere..."

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabından yaptığı alıntılarla son günlerde en çok konuşulan siyasilerden biri oldu. Twitter hesabında geniş kitleye hitap eden Özalan, bu defa CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönelttiği 10 soruyu yanıtsız bırakan CHP liderine "Ayakçılığını yaptığı yabancı elçilere, cevapları almaya gitmiş olabilir." ifadelerini kullanan Özalan, duruma tepki gösterdi.

"10 SORUYA HALA CEVAP VERMEDİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'na 10 soru yöneltti. Bunun üzerine CHP liderinden yanıt gelmeyince AK Parti İzmir Milletvekili Özalan, "Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın sorduğu 10 soruya hâlâ cevap vermedi. Ayakçılığını yaptığı yabancı elçilere, cevapları almaya gitmiş olabilir." ifadelerini kullanarak, Kılıçdaroğlu'ndan yanıt vermesini beklediğini kaleme aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN, KILIÇDAROĞLU'NA 10 SORUSU

"1- PKK’dan YPG’ye bölücü terör örgütünün bütün unsurlarını, DHKP-C’den TİKKO’ya, FETÖ’den DEAŞ’a tüm terör örgütlerinin siyasi uzantılarını, medya destekçileri, yurt dışındaki bağlantılarını lanetliyor mu lanetleniyor mu?

2- Türkye'nin PKK-YPG'ye karşı yürüttüğü sınır ötesi harekatları destekliyor mu, desteklemiyor mu?

3- İsveç ve Finlandiya'ya karşı kendi devletinin izlediği politikanın yanında mı, değil mi?

4- Akdeniz ve Ege'de, sınır hattında kalıcı ekonomik bölgeler oluşturma çabalarında Türkiye'nin yanında mı, değil mi?

5- Dünyanın salgın ve savaş sebebiyle yaşadığı krizin ekonomik boyutunun ülkemize etkilerine karşın sürdürdüğümüz mücadeleye ilkesel düzeyde destek veriyor mu?

6- Mahkeme kararları ve kurum açıklamalarıyla yalan olduğu tescillenmiş iddiaları bir kenara bırakıp, siyaseti ülkenin ve milletin çıkarları üzerinden yürütmeye var mı?

7- Siyasi stratejilerini yabancı ülke temsilcilerine hazırlatmak ve onaylatmak yerine, kendi partisinin mensuplarıyla ve ülke kamuoyuyla belirlemeye yönelecek mi?

8- Bin yıldır kanlarımızla sulayarak ebedi vatanımız haline getirdiğimiz bu toprakların tüm değerleri sembolleri birikimleri ve kazanımlarıyla asil bir devletin evladı gibi hareket etmeyi kabul ediyor mu?

9- Partisi içinde her türden terör destekçisini, tacizciyi, tecavüzcüyü, hırsızı tasfiye etmeyi düşünüyor mu?

10- Yüreği yetip 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Olmayacak mı?"