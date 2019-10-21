Türk profesyonel boksunun parlayan yıldızı Alpay Yaman, EC Boxing ile sözleşme imzaladı.

Türk profesyonel boksuna sahip çıktıklarını belirten boks promotörü Erol Ceylan, genç yeteneklere destek vereceklerini vurgulayarak, "Bilindiği gibi ülkemizde profesyonel boks yok ancak çok iyi profesyonel boksörlerimiz var ve biz bu eksiği kapatarak, ülkemizin profesyonel boks dünyasındaki eksikliğini tamamlayarak, ringlerde kendisini sergilemesini sağlıyoruz. Her şeyi devletten beklemiyoruz ve biz de elimizden geleni yaparak ülkemize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ülkemizin profesyonel boksta layık olduğu yeri alması için çaba sarf ediyoruz. Aynı zamanda profesyonel boksörlerimize sahip çıkarak, onları dünya arenasında zirveye taşıyoruz" dedi.

Alpay Yaman: "Hayallerime bir adım daha yaklaştım"

14 yaşından beri dövüş sporlarıyla uğraştığını belirten 26 yaşındaki boksör Alpay Yaman, EC Boxing forması altında ringe çıkmanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyleyerek, "Erol Ceylan'da dünya çapında büyük bir promotör. Büyük hedeflerimi kendisiyle gerçekleştirebileceğimi düşünerek hiç düşünmeden sözleşmeyi imzaladım. Aynı zamanda dünyanın en iyi antrenörlerinden Bülent Başer ile birlikte hazırlanacağım maçlarıma. İlk karşılaşmamı da 30 Kasım'da Krefeld kentinde yer alan dev spor salonu Yayla Arena'da gerçekleştireceğim. Dünyanın dev federasyonlarından IBO'nun (Uluslararası Boks Organizasyonu) Kıtalararası Kemeri için mücadele vereceğim. Hedefim dünya şampiyonu olarak hem ülkeme, hem aileme ve hem de kulübüme büyük bir gurur yaşatmaktır" şeklinde konuştu.

Bülent Başer: "Boks dünyasında yeni bir yıldız doğuyor"

Kulübün antrenörü Bülent Başer, sporcusunun hırslı bir kişiliğe sahip olduğunu dile getirerek, "Tekniği, taktiği ve kondisyonu iyi bir sporcu. Tabii bizim elimizde bunları daha da geliştirerek, dünya standartlarına ulaştıracağız. Kendisine olan güvenimiz tamdır. Disiplin ve çalışmayı elden bırakmadığı takdirde ilerleyen yıllarda dünyanın zirvesine ulaşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, Türk boksuna taze bir kan geldiğini belirterek, "Alpay Yaman, bugüne kadar yapmış olduğu dokuz maçın hepsini kazanırken, bunlardan beşini nakavtla sonlandırmış olan başarılı bir sporcu. "Hafif Ağır" sıklette mücadele veren sporcumuz, aynı zamanda Kick-Boks'ta da Avrupa ve Almanya şampiyonlukları yaşamış olan bir gencimiz. Yine boks dalında Almanya şampiyonluğuna ulaşmış olan ve gelecek vadeden sporcularımızdan birisidir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA