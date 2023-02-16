Alper Adiyaman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alper Adiyaman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alper Adiyaman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alper Adiyaman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alper Adiyaman 28 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alper Adiyaman Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DIOSCURE yapmaktadır. Alper Adiyaman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kahramanmaraşspor futbol takımında oynamaktadır. Kahramanmaraşspor takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Alper Adiyaman'nin Kahramanmaraşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Alper Adiyaman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alper Adiyaman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Alper Adiyaman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alper Adiyaman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş

Alper Adiyaman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alper Adiyaman şuan Kahramanmaraşspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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