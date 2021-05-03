Bir dönem Show TV'de ekranlara gelen Biri Bizi Gözetliyor'da yarışan Alper Demir'den acı haber geldi. Peki Alper Demir Biri Bizi Gözetliyor yarışmasındaki hali | BBG Alper Demir kimdir? Kaç yaşındaydı? | Öldü mü? | BBG Alper Demir neden öldü? İşte detaylar...

ALPER DEMİR BİRİ BİZİ GÖZETLİYOR YARIŞMASINDAKİ HALİ

Alper Demir, 2003 yılında Show TV'de ekrana gelen Biri Bizi Gözetliyor yarışması ile tanınmıştı.

İşte BBG 06 Alper'in o dönemki fotoğrafları:

BBG ALPER DEMİR KİMDİR? KAÇ YAŞINDAYDI?

Alper Demir, 2003 yılında Öykü Serter'in sunumuyla Show TV'de ekrana gelen Biri Bizi Gözetliyor isimli reality şovda yarışan yarışmacılardan biriydi. 06 Alper olarak tanınan Alper Demir, yarışma sonrasında müzik kariyerine devam etti. Alper Demir 44 yaşındaydı.

ALPER DEMİR ÖLDÜ MÜ?

44 yaşında olan Alper Demir hayatını kaybetti.

BBG ALPER DEMİR NEDEN ÖLDÜ?

Show TV'de yayınlanan Biri Bizi Gözetliyor'da '06 Alper' olarak tanındıktan sonra müzik çalışmalarını sürdüren Alper Demir'in koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

Genç yaşta hayata veda eden Alper Demir'in vefatının ardından sevenleri sosyal medyada yaşadıkları üzüntüyü dile getirdiler.