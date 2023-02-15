Alper Demirol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alper Demirol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alper Demirol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alper Demirol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alper Demirol 1 Ekim 2002 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alper Demirol Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HCM Sports Management yapmaktadır. Alper Demirol, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hammarby IF futbol takımında oynamaktadır. Hammarby IF takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alper Demirol'nin Hammarby IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Alper Demirol Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alper Demirol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alper Demirol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alper Demirol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2020 yılında Hammarby U19

1 Ocak 2022 yılında Hammarby

2 Ocak 2022 yılında Hammarby TFF

30 Kasım 2022 yılında Hammarby

Alper Demirol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alper Demirol şuan Hammarby IF takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alper Demirol Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IF Brommapojkarna (-2019), Hammarby IF (2020-2021)

İsveç U21 takımında 8 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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